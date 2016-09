DSM onderuit in licht hogere AEX

AMSTERDAM - De AEX-index is donderdag met winst de handel uitgegaan. Elders in Europa kleurden de koersborden overwegend groen. Beleggers verwerkten onder meer het rentebesluit van de Britse centrale bank. In Amsterdam was DSM veruit de sterkste daler onder de hoofdfondsen na een negatief analistenrapport.

Door ANP - 15-9-2016, 17:51 (Update 15-9-2016, 18:17)

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde uiteindelijk met een winst van 0,5 procent op 443,20 punten. De MidKap steeg eveneens 0,5 procent tot 636,96 punten. Parijs eindigde vlak, terwijl in Frankfurt een plus van 0,5 procent op de borden werd gezet.

De FTSE in Londen steeg 0,9 procent. De Bank of England (BoE) kondigde zoals verwacht geen nieuwe stappen aan. Daardoor blijft de rente op het historisch lage niveau van 0,25 procent. De BoE verlaagde de rente vorige maand om de gevolgen van de brexit te verzachten. Ook werden miljarden uitgetrokken om de economie te ondersteunen. Dat pakket werd ook niet uitgebreid.

DSM

Chemieconcern DSM was de sterkste daler in de AEX met een verlies van 2,1 procent. Volgens analisten van Kepler Cheuvreux kan DSM last krijgen van de recente daling van de vitamineprijzen. Ook zetten de analisten vraagtekens bij de vooruitzichten van het concern.

Biotechnologiebedrijf Galapagos was zoals wel vaker deze week de sterkste stijger in de AEX, ditmaal met een winst 4,4 procent.

Automatiseerder Ordina zag zijn beurswaarde bij de kleinere fondsen bijna 3 procent dalen. Ordina meldde dat topman Stépan Breedveld per 1 april 2017 vertrekt en zal worden opgevolgd door Jo Maes, die nu leiding geeft aan de activiteiten in België en Luxemburg.

Atrium

Vastgoedbedrijf Atrium European Real Estate won 4,4 procent. Aandeelhouders mogen rekenen op een speciaal dividend van 0,14 euro per aandeel.

In Londen klom supermarktconcern Morrison 7,5 procent, geholpen door meevallende kwartaalresultaten. Monte dei Paschi di Siena verloor in Milaan 0,5 procent. De Italiaanse bank heeft een nieuwe topman benoemd, die moet gaan toezien op een grote kapitaalversterking van het noodlijdende concern.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 43,90 dollar. Brent klom 1,6 procent tot 46,59 dollar. De euro noteerde 1,1243 dollar, tegen 1,1260 dollar bij het Europese slot een dag eerder.