ANP Arbeidskosten werkgevers stijgen minder sterk

LUXEMBURG - De arbeidskosten in Nederland zijn ook in het tweede kwartaal toegenomen, maar heel wat minder sterk dan in de eerste drie maanden van 2016. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Door ANP - 16-9-2016, 11:13 (Update 16-9-2016, 11:13)

Werkgevers in ons landen waren in de maanden april tot en met juni per gewerkt uur gemiddeld 0,6 procent meer kwijt aan lonen en werkgeverslasten dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal kwam die stijging nog uit op 2,1 procent. De lonen stegen de in het tweede kwartaal minder sterk, terwijl de de uitgaven aan bijvoorbeeld sociale premies licht daalden.

Voor de gehele eurozone meldde Eurostat een toename van de arbeidskosten met 1 procent. Ook dat is minder dan in het eerste kwartaal, toen nog een stijging met 1,6 procent werd gerapporteerd. De sterkste toename (9,5 procent) deed zich voor in Letland, in Finland was sprake van een daling met 2 procent.