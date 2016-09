OESO somberder over wereldeconomie

PARIJS - Een zwakke handel en onevenwichtigheden op de financiële markten zetten een rem op de groei van de wereldeconomie. Die groeit dit jaar minder hard dan in 2015, met slechts een bescheiden versnelling in 2017, aldus de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een woensdag gepubliceerd rapport.

Door ANP - 21-9-2016, 11:56 (Update 21-9-2016, 11:56)

Sinds de financiële crisis van 2008 is de groei van de wereldhandel sterk afgezwakt. De OESO wijt dat onder meer in een gebrek aan voortgang bij het slechten van barrières voor internationale handel. Een ander economisch risico vormt het ruime monetaire beleid van centrale banken, aldus de Parijse denktank.

De OESO verwacht dit jaar een groei van de wereldeconomie met 2,9 procent, gevolgd door een expansie van 3,2 procent in 2017. Beide ramingen liggen 0,1 procentpunt lager dan bij het vorige meetpunt in juni.