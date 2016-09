Vlak Wall Street wacht op Fed

ANP Vlak Wall Street wacht op Fed

NEW YORK - De beursgraadmeters in New York kwamen woensdag in de ochtendhandel nauwelijks in beweging. Beleggers wachten op het rentebesluit van de Federal Reserve, dat om 20.00 uur (Nederlandse tijd) wordt gepubliceerd.

Door ANP - 21-9-2016, 19:39 (Update 21-9-2016, 19:39)

Na vier uur handel stond de Dow-Jonesindex 0,1 procent in de plus op 18.141 punten. De S&P 500 punten steeg ook 0,1 procent, naar 2142 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq stond nagenoeg onveranderd op 5244 punten.

In de markt wordt nauwelijks gerekend op een rentestap van de Fed bij deze vergadering. De meeste kenners verwachten de eerste verhoging sinds eind vorig jaar in december of begin volgend jaar, hoewel een snellere stap niet kan worden uitgesloten. Beleggers kijken woensdag hoe dan ook uit naar de toelichting die Fed-president Janet Yellen geeft, tijdens een persconferentie die een halfuur na publicatie van het besluit begint.

Olieconcern

De Dow werd aangevoerd door olieconcern Chevron, dat met een koerswinst van 0,9 procent profiteerde van de opmars van de olieprijs. Amerikaanse olie werd 2,5 procent duurder bij 45,15 dollar per vat, na berichten over slinkende olievoorraden in de VS.

Apple (min 0,9 procent) hoorde bij de grotere verliezers onder de dertig hoofdfondsen. De iPhone-maker heeft volgens Financial Times interesse de fabrikant van luxe auto's McLaren. Diens technologie zou het werk van Apple aan zelfrijdende elektrische auto's vooruit moeten helpen. McLaren ontkende in gesprek te zijn met Apple.

MTV

Koeriersbedrijf FedEx hoorde bij de grotere winnaars op Wall Street. De nieuwe moeder van TNT werd bijna 6 procent meer waard, nadat het dinsdag nabeurs de verwachtingen voor dit jaar had verhoogd. Ook Adobe Systems kwam met zonnige vooruitzichten. De softwarespecialist won daarop ruim 6 procent aan beurswaarde.

Mediabedrijf Viacom leverde ruim 1 procent in. De eigenaar van onder meer MTV zet het mes in zijn dividend, ziet zijn interim-topman vertrekken en liet weten op korte termijn obligaties te gaan uitgeven. Microsoft won 0,7 procent na de aankondiging van een hoger dividend en een nieuw aandeleninkoopprogramma van 40 miljard dollar.

De euro noteerde in de aanloop naar het Fed-besluit op 1,1160 dollar, tegen 1,1155 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.