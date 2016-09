Wall Street opent vlak

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag vrijwel vlak geopend. Beleggers op Wall Street verwerken onder meer het eerste debat tussen presidentskandidaten Donald Trump en Hillary Clinton. Daarbij werd Clinton grotendeels uitgeroepen tot winnaar, maar het effect op de peilingen en de uiteindelijke stemming blijft voorlopig onduidelijk.

Door ANP - 27-9-2016, 15:47 (Update 27-9-2016, 15:47)

De Dow-Jonesindex stond kort na de opening vlak op 18.098 punten. De S&P 500 noteerde ook nagenoeg onveranderd, op 2146 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 5262 punten.

Twitter weet nog altijd de aandacht op zich gericht. De geruchtenmachine over de aanstaande overname van het bedrijf draait op volle toeren. Entertainmentconcern Disney, Google-moeder Alphabet en softwarebedrijf Salesforce worden genoemd als potentiële kopers. Saillant detail is dat de topman van Twitter, Jack Dorsey, in het bestuur zit bij Disney. Het aandeel Twitter stond na stevige winsten in de afgelopen dagen vlak.