Alle 220 werknemers MS Mode België op straat

ANP Alle 220 werknemers MS Mode België op straat

BRUSSEL - Alle 220 werknemers van de Belgische tak van de Nederlandse kledingwinkelketen MS Mode zijn dinsdag ontslagen. De curatoren van de failliete keten onderhandelen nog met twee kandidaten over een mogelijke overname van de 46 winkels in België.

Door ANP - 27-9-2016, 17:29 (Update 27-9-2016, 17:29)

Volgens de curatoren is het de bedoeling op korte termijn de gesprekken over een eventuele hele of gedeeltelijke doorstart af te ronden. Toch werd het personeel ontslagen ,,omdat er nog geen concreet en aanvaardbaar bod is en het niet te verantwoorden was de mensen verder aan het lijntje te houden.”

MS Mode in Nederland werd in augustus failliet verklaard maar kan een doorstart maken dankzij de overname door GA Europe en Coolinvestment. De Belgische activiteiten zijn geen onderdeel van die transactie. Half september zei het management dat het ,,niet uitgesloten" is dat de winkelketen ,,in aangepaste vorm in België aanwezig blijft".