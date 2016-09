Wall Street vaart wel bij groeiend vertrouwen

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag in de middaghandel op winst. De handel werd gesteund door een onverwacht sterke stijging van het consumentenvertrouwen in de VS, dat is opgelopen naar het hoogste peil in negen jaar.

Door ANP - 27-9-2016, 19:34 (Update 27-9-2016, 19:34)

De Dow-Jonesindex stond na bijna vier uur handel 0,8 procent in de plus op 18.230 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent naar 2160 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,8 procent bij 5300 punten.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten is deze maand gestegen tot het hoogste niveau sinds 2007, het jaar voor de internationale financiële crisis. Die opmars is onder meer te danken aan de lage olieprijs en het aanhoudende herstel van de arbeidsmarkt. ,,Dit is een grote positieve verrassing, die de markt echt vooruit helpt'', zei een Amerikaanse handelaar tegen persbureau Bloomberg.

Debat

Beleggers verwerkten verder het eerste debat tussen presidentskandidaten Hillary Clinton en Donald Trump. Clinton werd daarbij over het algemeen aangewezen als winnaar. Dat bracht weinig reuring in de markt, waar toch al in meerderheid wordt gerekend op een overwinning van de Democraten. Een debatzege van Trump had volgens analisten mogelijk wel voor een scherpe koersreactie kunnen zorgen.

Disney was met een min van 0,5 procent de enige verliezer onder de dertig hoofdfondsen in de Dow Jones. Het entertainmentconcern zou volgens ingewijden azen op de overname van Twitter. De koers van dat internetbedrijf kwam dinsdag na de forse winsten van de afgelopen dagen wat tot rust en noteerde 1 procent in de plus.

IBM

De Dow werd aangevoerd door technologiebedrijf IBM, dat 1,8 procent won. Andere grote winnaars waren Microsoft, American Express en Cisco Systems, met plussen van circa 1,5 procent.

De uitspraak van een Duitse privacywaakhond dat Facebook onmiddellijk moet stoppen met het opslaan en gebruiken van gegevens van de circa 35 miljoen Duitse gebruikers van zijn berichtendienst WhatsApp deerde de beurswaarde van het socialenetwerkbedrijf niet. Facebook won ruim 1 procent.

Euro

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,4 procent naar 44,82 dollar, door de geslonken hoop op een productieakkoord tussen grote olielanden. De OPEC-landen en Rusland praten daarover woensdag in Algiers.

De euro werd voor 1,1220 dollar verhandeld, tegen 1,1205 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.