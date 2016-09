Nike boekt sterke groei in olympisch kwartaal

BEAVERTON - Nike heeft zijn omzet en winst afgelopen kwartaal weten op te voeren. Mede dankzij de Olympische Spelen en de andere evenementen van de volle sportzomer nam de vraag wereldwijd sterk toe.

Door ANP - 27-9-2016, 22:36 (Update 27-9-2016, 22:44)

Nike meldde dinsdag een omzet van 9,1 miljard dollar over het eind augustus afgesloten kwartaal. Dat was 8 procent meer dan een jaar eerder, of 10 procent als wisselkoersen buiten beschouwing worden gelaten. De nettowinst liep met 6 procent op naar 1,2 miljard dollar, ondanks hogere reclamekosten in het kader van de Spelen.

De orders voor het huidige kwartaal, het tweede van het gebroken boekjaar, liggen volgens Nike 5 procent hoger dan vorig jaar. Die groei viel analisten tegen, terwijl de winst van vorig kwartaal hoger was dan voorspeld.

VS

De teleurstelling over de orders betrof vooral de VS, waar de bestellingen slechts met 1 procent toenamen. Op zijn thuismarkt voelt het concern de concurrentie van merken als Adidas en Under Armour. Zorgen over de mate waarin Nike kan blijven groeien spelen het bedrijf dit jaar parten op de beurs, waar het aandeel Nike op weg is naar het eerste negatieve jaar sinds 2008.

Nike boekte vorig kwartaal vooral veel vooruitgang in West-Europa, Japan, China en andere opkomende markten. Daar liep de omzet met dubbele cijfers op.