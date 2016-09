Groei bij TUI ondanks onrust Turkije

HANNOVER - Reisconcern TUI heeft afgelopen zomer iets meer vakanties verkocht. Aanhoudende onrust in Turkije en Noord-Afrika zette evenwel een rem op de groei. De boekingen voor het winterseizoen lopen wel als een trein, met name dankzij een sterke vraag naar verre vliegvakanties in Groot-Brittannië.

Door ANP - 28-9-2016, 8:55 (Update 28-9-2016, 8:55)

TUI sluit eind deze maand het boekjaar af, en praatte de markt woensdag bij over de laatste stand van zaken. In december worden de resultaten gepubliceerd. Het bedrijf denkt dan een stijging van het bedrijfsresultaat met 12 à 13 procent te kunnen rapporteren. Eerder rekende het op een winstgroei van minstens 10 procent.

De verkoop van pakketreizen lag deze zomer 1 procent hoger dan een jaar eerder. Exclusief Turkije steeg het aantal boekingen met 7 procent. Met name Britse vakantiegangers waren de drijvende kracht achter die groei. In Duitsland en de Benelux boekte TUI minder vooruitgang.