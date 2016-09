Hogere opening beurs Amsterdam

ANP Hogere opening beurs Amsterdam

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam is woensdag met winst geopend, geholpen door de plussen in New York een dag eerder. Europese beleggers houden onder meer het overleg van olieproducenten in Algerije in de gaten.

Door ANP - 28-9-2016, 9:21 (Update 28-9-2016, 9:53)

De AEX-index in Amsterdam noteerde in het eerste handelsuur 0,9 procent hoger op 452,06 punten. De MidKap ging 0,9 procent omhoog tot 653,87 punten. In Londen, Frankfurt en Parijs werden winsten tot 1,1 procent geboekt.

Grote olieproducenten zoals Saudi-Arabië, Iran en Rusland houden woensdag informeel overleg in Algiers over de productie. Er wordt niet verwacht dat een overeenkomst zal worden gesloten. Saudi-Arabië liet wel weten nog altijd bereid te zijn tot een compromis met Iran over de productie. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 44,75 dollar. Brent klom 0,3 procent tot 46,11 dollar per vat. Dinsdag gingen de olieprijzen nog hard omlaag.

Kopgroep

In de AEX werd de kopgroep gevormd door Aegon, ArcelorMittal en Randstad met plussen tot 2,1 procent. Er waren geen verliezers in de hoofdindex.

Galapagos klom 0,6 procent. Het biotechnologiebedrijf start in het vierde kwartaal een nieuw wereldwijd onderzoeksprogramma met zijn middel filgotinib. Daarbij wordt de werkzaamheid bij darmziekten verder onderzocht.

Positiever gestemd

In Frankfurt steeg reisconcern TUI 2,4 procent. Het bedrijf is positiever gestemd over het bedrijfsresultaat in het gehele boekjaar. In Londen sprong UK Mail meer dan 40 procent omhoog. Het Britse postbedrijf wordt overgenomen door Deutsche Post.

In Brussel is de handel in bierbrouwer AB InBev stilgelegd. De aandeelhouders van SABMiller stemmen woensdag over de overname van het bedrijf. Waarschijnlijk zal met grote meerderheid worden ingestemd met de overname door AB InBev, waardoor 's werelds grootste brouwer ontstaat. Het fusiebedrijf gaat verder onder de naam AB InBev.

Zorgen

Deutsche Bank won 3 procent. De grootste bank van Duitsland verkoopt voor circa 1,1 miljard euro zijn Britse verzekeringstak, waardoor de kapitaalpositie wordt versterkt. Zorgen over de kapitaalpositie van Deutsche Bank leidden afgelopen tijd tot stevige verliezen voor het aandeel.

De euro noteerde 1,1187 dollar, tegen 1,1250 dollar bij het Europese slot van de handel op dinsdag.