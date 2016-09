Hudson's Bay naar Amstelveen en Almere

AMSTERDAM - Warenhuisketen Hudson's Bay heeft huurovereenkomsten gesloten voor nog twee Nederlandse vestigingen, in Amstelveen en Almere. Dat maakte het Canadese bedrijf woensdag bekend. Opnieuw gaat het om panden waar eerder de failliete branchegenoot V&D gevestigd was.

Door ANP - 28-9-2016, 9:49 (Update 28-9-2016, 9:49)

Hudson's Bay wil de komende twee jaar in totaal twintig winkels openen in ons land. In mei sloot het bedrijf al huurovereenkomsten met pandeigenaren in Amsterdam, Breda en Tilburg. In juli werden bovendien filialen aangekondigd in Amersfoort, Den Bosch, Den Haag, Enschede, Haarlem, Leiden en Zwolle.

De Canadezen willen het gat vullen dat het faillissement van V&D heeft achtergelaten in het de Nederlandse winkellandschap. De Nederlandse warenhuisketen bezweek eind vorig jaar onder de aanhoudende malaise in de detailhandel. Een doorstart bleek niet haalbaar.