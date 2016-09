'Steunplan voor Deutsche Bank in de maak'

'Steunplan voor Deutsche Bank in de maak'

FRANKFURT - De Duitse overheid werkt aan een plan om Deutsche Bank te hulp te schieten en eventueel een belang te nemen, mocht dat nodig zijn. Het plan is een van meerdere scenario's waaraan zou worden gewerkt. Dat meldt de Duitse krant Die Zeit woensdag, zonder daarbij een bron te noemen.

Door ANP - 28-9-2016, 11:56 (Update 28-9-2016, 11:56)

Deutsche Bank staat al langer flink onder druk, omdat gevreesd wordt dat de grootste bank van Duitsland niet genoeg geld in kas heeft om een aantal problemen het hooft te bieden. Zo hangt de bank onder meer een miljardenboete in de VS boven het hoofd wegens misstanden bij de verkoop van hypotheken in aanloop naar de financiële crisis.

Berichten over staatssteun worden aan alle kanten ontkracht. In een memo aan medewerkers benadrukt de bank dat de financiën op orde zijn, meldt Business Insider woensdag. Eerder liet een woordvoerder van de Duitse regering al weten dat er geen reden is voor speculaties.