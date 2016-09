Duidelijke plussen op Europese beurzen

ANP Duidelijke plussen op Europese beurzen

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam is woensdag met winst gesloten. Ook elders in Europa prijkten duidelijke plussen. Financiële fondsen kregen een duwtje in de rug door afnemende zorgen rond Deutsche Bank. Verder hielden Europese beleggers met een schuin oog de gesprekken van olieproducenten in Algerije in de gaten.

Door ANP - 28-9-2016, 17:48 (Update 28-9-2016, 17:48)

De AEX-index eindigde uiteindelijk 0,5 procent hoger op 450,27 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 652,83 punten. In Londen, Frankfurt en Parijs werden winsten tot 0,8 procent geboekt.

In de AEX waren NN Group en ArcelorMittal de sterkste stijgers met winsten van 2,1 procent. De grootste daler bij de hoofdfondsen was biotechnoloog Galapagos (min 4,4 procent).

In Frankfurt won Deutsche Bank 2 procent. De grootste bank van Duitsland verkoopt voor circa 1,1 miljard euro zijn Britse verzekeringstak, waardoor de kapitaalpositie wordt versterkt. Zorgen over de kapitaalpositie van Deutsche Bank leidden afgelopen tijd tot stevige verliezen voor het aandeel. Verder zou de Duitse overheid aan een plan werken om de bank te hulp te schieten mocht dat nodig zijn.