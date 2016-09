'Oliebedrijven Europa hoger na OPEC-deal'

ANP 'Oliebedrijven Europa hoger na OPEC-deal'

AMSTERDAM - De oliegerelateerde aandelen op de Europese beurzen zullen donderdag waarschijnlijk omhoog gaan. De oliesector krijgt steun van de sterk gestegen olieprijzen nadat de OPEC onverwacht een deal sloot over een productiebeperking. Het is voor het eerst in acht jaar dat de OPEC de productie verlaagt. De indicatoren wijzen op een hoger begin van de beurshandel.

Door ANP - 29-9-2016, 8:29 (Update 29-9-2016, 8:29)

Bij de informele OPEC-bijeenkomst in Algerije werd een productieplafond van 32,5 tot 33 miljoen vaten per dag afgesproken vanaf november. Dat zijn circa 750.000 vaten minder dan dat er in augustus per dag aan olie werd opgepompt. De exacte details moeten nog worden uitgewerkt.

De olieprijzen gingen woensdag sterk omhoog dankzij de deal. Donderdagochtend deden ze het wat rustiger aan. De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde 0,1 procent hoger op 47,10 dollar en Brent was vlak op 48,69 dollar. In Azië gingen de beurzen omhoog, gestuwd door de oliegerelateerde fondsen.

Aandacht

Qua bedrijfsnieuws in Amsterdam is er aandacht voor ING. ING heeft zijn belang in de Indiase Kotak Mahindra Bank verkleind van 6,4 tot 3,9 procent, door de verkoop van 46,7 miljoen aandelen. De verkoop van de aandelen levert bruto circa 490 miljoen euro op.

TomTom heeft nieuwe deals gesloten met Volvo Trucks en Volkswagen. Het bedrijf is door Volvo Trucks uitgekozen als navigatieleverancier voor het nieuwe infotainment-platform dat de truckbouwer volgend jaar in Europa introduceert. Er werden geen financiële details gemeld.

Nabeurs

Kas Bank kondigde woensdag nabeurs aan dicht bij een verkoop van zijn hoofdkantoor in Amsterdam te zijn. De onderhandelingen met vastgoedinvesteerder Kroonenberg Groep bevinden zich volgens de effectendienstverlener in een vergevorderd stadium. De verkoop wordt naar verwachting aan het einde van het jaar afgerond en moet bruto ruim 20 miljoen euro opleveren.

Aan het macro-economisch front komen onder meer cijfers over het economisch vertrouwen in de eurozone, de Duitse inflatie en werkloosheid en een nieuwe raming over de groei van de Amerikaanse economie.

Plus

De beurzen in Europa sloten woensdag in de plus. De AEX-index eindigde 0,5 procent hoger op 450,27 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 652,83 punten. In Londen, Frankfurt en Parijs werden winsten tot 0,8 procent geboekt. Ook op Wall Street waren de beurzen positief.

De euro noteerde voorbeurs 1,1225 dollar, tegen 1,1196 dollar aan het Europese slot een dag eerder.