Hogere olieprijzen stuwen beurzen Azië

ANP Hogere olieprijzen stuwen beurzen Azië

TOKIO - De beurzen in Azië gingen donderdag omhoog, geholpen door de sterk stijgende olieprijzen na het akkoord over een productiebeperking bij oliekartel OPEC. Er was niet verwacht dat de OPEC bij de bijeenkomst in Algerije een deal zou sluiten over een verlaging van de productie.

Door ANP - 29-9-2016, 8:33 (Update 29-9-2016, 8:33)

In Tokio sloot de Nikkei 1,4 procent in de plus op 16.693,71 punten. De oliegerelateerde fondsen profiteerden van de OPEC-deal. Zo maakte het Japanse oliebedrijf Inpex een koerssprong van 5,7 procent en ging Japan Petroleum Exploration bijna 9 procent vooruit. Ook de Japanse handelshuizen, die veel op de oliemarkt actief zijn, wisten mee te liften. Mitsubishi steeg 3,7 procent en Mitsui won 3 procent.

Verder werd gemeld dat de winkelverkopen in Japan in augustus voor de zesde achtereenvolgende maand afnamen in vergelijking met een maand eerder.

Plussen

Ook in Hongkong hadden de oliebedrijven een goede dag, met plussen voor China Petroleum & Chemical en Cnooc tot 6 procent. China Oilfield Services klom bijna 12 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent in het groen.

De Kospi in Seoul boekte een winst van 0,7 procent en de All Ordinaries in Sydney won 1 procent.