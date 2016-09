Veel macrocijfers op Wall Street

ANP Veel macrocijfers op Wall Street

NEW YORK - De beurzen in New York gaan donderdag naar verwachting vlak tot iets lager openen. Beleggers op Wall Street krijgen een flink aantal macro-economische cijfers te verwerken.

Door ANP - 29-9-2016, 14:56 (Update 29-9-2016, 14:56)

Een dag eerder kreeg de Amerikaanse beurshandel steun van de sterk gestegen olieprijzen door het onverwachte besluit van oliekartel OPEC om de productie te gaan verlagen. Donderdag gingen de olieprijzen weer licht omlaag. Analisten hebben veel vraagtekens rond de OPEC-deal, die nog in detail moet worden uitgewerkt.

Voorbeurs kwam een nieuwe raming naar buiten over de groei van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal. 's Werelds grootste economie ging 1,4 procent vooruit op jaarbasis. Dat cijfer werd bijgesteld van een eerdere schatting van 1,1 procent groei.

PepsiCo

Ook werden cijfers naar buiten gebracht over de wekelijkse uitkeringsaanvragen. Die klommen vorige week met 3000 tot 254.000. Economen hadden op 260.000 aanvragen gerekend. Kort na aanvang worden gegevens over de woningmarkt in de Verenigde Staten naar buiten gebracht.

gaat omhoog in de handel voorbeurs. De producent van onder meer frisdrank en snacks kwam met meevallende kwartaalcijfers en een verhoging van de winstverwachting voor het hele jaar.

Internethandelaar eBay lijkt ook in de plus te gaan openen, dankzij een hoger beleggingsadvies van Deutsche Bank.

Dow Jones

Farmaceut Intra-Cellular Therapeutics gaat juist zeer hard omlaag. Een experimenteel middel van het bedrijf tegen schizofrenie heeft tijdens eindfasetesten geen effectieve werking getoond bij patiënten.

De Dow-Jonesindex sloot woensdag 0,6 procent hoger op 18.339,24 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,5 procent hoger op 2171,37 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 5318,55 punten.