ANP Handel Wall Street voorzichtig van start

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag zonder grote uitslagen geopend. Beleggers op Wall Street verwerken onder meer een reeks macro-economische cijfers. Verder staat onder meer PepsiCo in de belangstelling na presentatie van meevallende kwartaalcijfers.

Door ANP - 29-9-2016, 15:39 (Update 29-9-2016, 15:39)

De Dow-Jonesindex stond enkele minuten na de openingsbel vlak op 18.340 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,1 procent lager op 2168 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor eveneens 0,1 procent tot 5314 punten.

PepsiCo werd door beleggers beloond met een koersstijging van 2,1 procent. De producent van onder meer frisdrank en snacks kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers en een verhoging van de winstverwachting voor het hele jaar.

Voorbeurs bleek uit een nieuwe raming dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal met 1,4 procent is gegroeid op jaarbasis. Dat cijfer werd bijgesteld van een eerdere schatting van 1,1 procent groei.