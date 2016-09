OPEC-effect houdt aan op beurzen

AMSTERDAM ( - ) - De Europese aandelenmarkten krijgen donderdagmiddag glans door de onverwachte productieverlaging van de OPEC. De sterke stijging van de olieprijzen een dag eerder zet zich niet door, maar de oliefondsen voeren nog wel de troepen aan. Luchtvaartmaatschappijen hebben het door de oliedeal juist moeilijk.

Door ANP - 29-9-2016, 15:53 (Update 29-9-2016, 15:53)

De Amsterdamse AEX-index stond kort na aanvang van de handel in New York 0,9 procent hoger op 454,09 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 654,48 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen 0,5 tot 1,1 procent.

Shell was onder de hoofdfondsen in Amsterdam de sterkste stijger met een plus van 5,7 procent. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore deed het ook goed (plus 3,8 procent). In de MidKap was bodemonderzoeker Fugro de grootste winnaar met een koerswinst van 5,2 procent.

BP

In Londen ging oliebedrijf BP 4,1 procent omhoog en in Parijs won de Franse branchegenoot Total 4,3 procent. In Madrid boekte olieconcern Repsol een winst van 4,2 procent en het Italiaanse Eni 4,4 procent in Milaan.

Duurdere olie is slecht nieuws voor de luchtvaart, omdat de brandstofprijzen daardoor stijgen. Air France-KLM was de grootste verliezer in de MidKap met een min van 1,5 procent. In Frankfurt verloor Lufthansa 2,6 procent, terwijl IAG (het moederconcern van British Airways en Iberia) 1,2 procent inleverde in Londen. Ryanair ging in Dublin 1,8 procent omlaag en easyJet noteerde 0,9 procent in het rood in Londen.

Olie

Deutsche Bank herstelde in Frankfurt verder met een plus van 1,3 procent, na de recente koersval van de grootste bank van Duitsland door zorgen over de kapitaalpositie. Commerzbank verloor 1,5 procent. De tweede bank van Duitsland kondigde aan de komende jaren duizenden banen te gaan schrappen. Om die herstructurering te betalen, wordt het dividend voorlopig geschrapt.

De olieprijzen bleven donderdag dichtbij de standen van een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent naar 47,14 dollar terwijl Brent 0,3 procent daalde tot 48,52 dollar. De euro noteerde 1,1212 dollar, tegen 1,1196 dollar bij het Europese slot op woensdag.