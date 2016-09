Werkloosheid eurozone blijft onveranderd

LUXEMBURG - De werkloosheid in de eurozone is in augustus opnieuw onveranderd gebleven op het laagste niveau in vijf jaar. Dat meldde het Europees statistiekbureau Eurostat vrijdag.

Door ANP - 30-9-2016, 11:17 (Update 30-9-2016, 11:17)

De werkloosheid bedroeg 10,1 procent van de beroepsbevolking, net als in juli. Dat is het laagste punt sinds juli 2011. Volgens Eurostat waren in het eurogebied 16,3 miljoen mensen werkloos.

Voor de gehele Europese Unie werd een werkloosheid gemeten van 8,6 procent, eveneens onveranderd ten opzichte van een maand eerder. In de EU gaat het om bijna 21 miljoen werklozen.

Hoogst

De laagste werkloosheid in de EU was in Tsjechië (3,9 procent). De werkloosheid was zoals gewoonlijk het hoogst in Griekenland (23,4 procent). Voor Nederland werd door Eurostat een werkloosheid van 5,8 procent gemeld.

Verder waren in de eurozone ruim 2,9 miljoen jongeren werkloos. In alle 28 EU-landen hadden bijna 4,2 miljoen personen jonger dan 25 jaar geen baan.