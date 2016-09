Hogere opening op Wall Street

ANP Hogere opening op Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger geopend. Beleggers op Wall Street kijken ook met een schuin oog naar Europa, waar aanvankelijke koersverliezen gaandeweg de handelssessie weer wat zijn teruggelopen.

Door ANP - 30-9-2016, 15:46 (Update 30-9-2016, 15:46)

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,6 procent in de plus op 18.242 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,5 procent hoger op 2161 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 5288 punten.

Groothandelaar Costco kreeg er in de eerste handelsminuten circa 4 procent bij, na publicatie van positief ontvangen kwartaalresultaten. De producent van draadloze communicatie- en netwerkapparatuur CalAmp ging juist 12 procent omlaag. De resultaten die donderdag na het slot naar buiten kwamen vielen tegen. Het aandeel kreeg een aantal afwaarderingen van analisten.