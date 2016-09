Verlies op beurzen loopt terug

AMSTERDAM - De grote Europese aandelenbeurzen stonden vrijdag halverwege de middag nog altijd in het rood. Gedurende de sessie zijn de verliezen wel aanzienlijk teruggelopen. Aan het begin van de dag zette hernieuwde onrust rond Deutsche Bank de aandelen van banken en verzekeraars in het hele continent nog flink onder druk.

Door ANP - 30-9-2016, 16:12 (Update 30-9-2016, 16:12)

De AEX-index in Amsterdam noteerde omstreeks 15.50 uur 0,3 procent lager op 450,25 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 652,82 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,5 procent.

Deutsche Bank stond vrijdagmorgen tijdelijk nog circa 9 procent lager in Frankfurt. Maar het aandeel koerste uiteindelijk weer nagenoeg vlak. De bank publiceerde in de loop van de dag een interne mededeling waarin topman John Cryan aangaf dat de bank aan alle kapitaaleisen voldoet en er geen reden is voor speculatie over de toekomst.

Allianz

Dat de zorgen om Deutsche Bank weer oplaaiden kwam onder meer door berichten over hedgefondsen die hun posities bij het concern zouden afbouwen. De bank, een van de belangrijkste ter wereld, staat zwaar onder druk door zorgen over de kapitaalpositie vanwege dreigende miljardenboetes en een reeks onopgeloste problemen uit het verleden.

Ook elders in Europa zagen financiële fondsen hun koersverliezen teruglopen. In Frankfurt stond Commerzbank halverwege de middag nog 3,7 procent lager en verzekeraar Allianz noteerde een verlies van 1 procent. BNP Paribas en Société Générale lieten in Parijs minnen zien tot 2 procent. Royal Bank of Scotland en Barclays koersten in Londen tot 1,9 procent lager.

In Amsterdam verloor ING 1,3 procent. De bank zou een grote reorganisatie voorbereiden waarbij duizenden banen verloren gaan. Naar verluidt zal de ingreep maandag bekend worden gemaakt. ING licht de vakbonden waarschijnlijk zondagavond al in over zijn toekomstplannen. Aegon (min 1,8 procent), ABN AMRO (min 1,5 procent) en NN Group (min 0,7 procent) waren eveneens duidelijke dalers in de AEX.

Euro

Takeaway.com onttrok zich aan de malaise. De maaltijdbezorger beleefde een positief beursdebuut op het Damrak, en steeg ruim 6 procent tot 24,79 euro. Het aandeel werd in de markt gezet voor 23 euro.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stond 0,1 procent hoger op 47,84 dollar. Brent daalde 0,7 procent tot 48,91 dollar per vat. De euro noteerde 1,1214 dollar, tegen 1,1219 dollar bij het Europese slot een dag eerder.