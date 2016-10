Koeien minder vaak de wei in

ANP Koeien minder vaak de wei in

DEN HAAG - Nederlandse koeien staan steeds minder vaak in de wei. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) liep vorig jaar 65 procent van de melkkoeien een gedeelte van het jaar buiten. Dat was een jaar eerder nog 69 procent. Daarbij viel op dat koeien in veenweidegebieden in de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland, het vaakst buiten komen.

Door ANP - 4-10-2016, 2:21 (Update 4-10-2016, 2:21)

Volgens het CBS nam het aantal melkkoeien in de periode van 1 april 2014 tot 1 april 2015 met 50.000 toe. Het aantal koeien in de wei daalde in die periode met ruim 30.000. Het aantal bedrijven dat koeien de wei in stuurt liep terug van 78 naar 76 procent.

Volgens het statistiekbureau is de weidegang van koeien naar mate het bedrijf groter is lastiger in te passen in de bedrijfsvoering. Bij bedrijven van minstens 160 koeien laat 39 procent de koeien buiten grazen en laat één op de tien boeren een deel van de koeien het gras onder de hoeven voelen.

De 'mengvorm' waarbij een gedeelte van de koeien de wei in mag, gebeurt vooral bij grotere bedrijven. Daardoor komen door de bank genomen drie op de tien koeien buiten.