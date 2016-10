'Openhouden Borssele kan half miljard kosten'

DEN HAAG - Bij gelijke of dalende stroomprijzen kunnen de verliezen van de noodlijdende kerncentrale Borssele oplopen tot een half miljard euro. Dat stelt adviesbureau Spring Associates, dat er in opdracht van de milieuorganisaties Greenpeace en Wise onderzoek naar deed.

Door ANP - 4-10-2016, 8:29 (Update 4-10-2016, 8:30)

Alleen bij een verdubbeling van de stroomprijzen de komende tien jaar is het lonend om nog meer geld in de centrale te steken. Volgens het adviesbureau is de beste optie om de kerncentrale nu te sluiten en pas veel later te slopen. Nu is er een tekort van 250 miljoen euro om de centrale te ontmantelen. Door de centrale uit gebruik te nemen lopen de verliezen in ieder geval niet verder op. Het adviesbureau wijst erop dat bij de Kerncentrale Dodewaard ook gekozen is voor de optie sluiten en de kosten voor ontmanteling op de lange baan te schuiven.

,,De jaarlijkse kosten van sluiting zijn beperkt, de ontmanteling kan goed worden voorbereid en de veiligheid is niet in het geding'', aldus Spring Associates. Om Borssele draaiend te houden is volgens het bureau vermoedelijk een investering nodig van 200 tot 350 miljoen euro.

Moederbedrijf Delta heeft aandeelhouders (provincie Zeeland en een aantal gemeenten) en Rijksoverheid gevraagd om financiële steun om de verwachte operationele verliezen van de komende jaren te kunnen opvangen.