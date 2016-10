AEX in de plus

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam is dinsdag met winst aan de handelsdag begonnen. Ook elders in Europa kwamen de graadmeters hoger uit de startblokken. Beleggers moesten het doen met een nagenoeg lege agenda, terwijl zorgen over Deutsche Bank naar de achtergrond verdwenen.

Door ANP - 4-10-2016, 9:30 (Update 4-10-2016, 9:57)

De AEX-index noteerde in het eerste handelsuur 0,9 procent hoger op 457,05 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 661,44 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs koersten tot 0,8 procent hoger. De beurs in Londen won meer dan 1 procent en bereikte het hoogste niveau sinds halverwege vorig jaar.

Supermarktconcern Ahold Delhaize was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 2 procent. Het bedrijf profiteerde van een adviesverhoging bij Exane. Verzekeraar NN was een van de weinige dalers bij de hoofdfondsen een verlies van 0,6 procent. Het concern maakte bekend zijn Ierse herverzekeringsportefeuille NN Re over te doen aan Canada Life, waarmee een eenmalig verlies voor belastingen zal worden geboekt van 55 miljoen euro.

Arcadis

Bij de middelgrote fondsen was Arcadis met afstand de grootste stijger met een winst van 4 procent. Volgens kenners is de relatief kleine overname van Environmental Strategies een logische manier van het advies- en ingenieursbureau om zijn bestaande aanwezigheid in Australië te versterken. Het aandeel PostNL won 0,7 procent. Het bedrijf maakte bekend de online marketingbureaus Yourzine en Searchresult over te nemen.

In Frankfurt won Deutsche Bank 2,7 procent. Volgens marktkenners moet de bank in staat zijn de huidige problemen het hoofd te bieden. Deutsche is in Italië aangeklaagd in verband met het derivatenschandaal bij Banco Monte dei Paschi di Siena. Het financiële concern staat verder onder druk door onder meer een dreigende miljardenboete in de VS.

Euro

Technologieconcern ABB won in Zürich 0,8 procent. Het bedrijf ziet af van een mogelijke verkoop van zijn divisie Power Grids en gaat de komende jaren voor 3 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde 0,8 procent lager op 48,40 dollar. Brent stond 0,8 procent in de min op 50,51 dollar per vat. De euro was 1,1172 dollar waard, tegenover 1,1215 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag. Het pond bewoog op het laagste niveau sinds 1985 ten opzichte van de dollar.