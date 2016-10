Ryanair naarstig op zoek naar personeel

DUBLIN - Prijsvechter Ryanair verwacht volgend jaar 3500 man personeel extra aan te nemen. In de komende twaalf maanden worden circa vijftig nieuwe toestellen geleverd, waardoor de luchtvaartmaatschappij snel op zoek moet naar nieuwe bemanning.

4-10-2016

Op het wensenlijstje van het Ierse bedrijf prijken onder anderen 2000 man cabinepersoneel, 1000 piloten en 250 monteurs. Verder ontstaan er ook nieuwe banen op het hoofdkantoor in Dublin en op kantoor in Polen. Daarnaast kunnen circa 300 van de huidige personeelsleden een promotie tegemoet zien.

De prijsvechter zelf spreekt over het aankomende jaar, als het drukste ,,rekruteringsjaar" in zijn bestaan. In de komende vijf jaar verwacht Ryanair zelfs 5000 nieuwe personeelsleden te verwelkomen. In die periode zal de vloot groeien van de huidige 355 naar ruim 500 vliegtuigen.