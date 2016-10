'Grote vastgoeddeal voor verzekeraar Vivat'

ANP 'Grote vastgoeddeal voor verzekeraar Vivat'

AMSTELVEEN - Verzekeraar Vivat neemt voor meer dan een half miljard euro aan Nederlands kantoorvastgoed over van de Amerikaanse investeerder Blackstone. Dat meldde persbureau Bloomberg dinsdag op basis van een ingewijde.

Door ANP - 4-10-2016, 15:54 (Update 4-10-2016, 15:54)

De vroegere verzekeringsdivisie van het genationaliseerde SNS Reaal is sinds vorig jaar in handen van de Chinese verzekeraar Anbang. Die is al zeker twee jaar bezig met het zoeken naar interessante vastgoeddeals buiten China. Zo hebben de Chinezen diverse hotel- en kantoorpanden aangekocht in de Verenigde Staten en Canada, onder meer het befaamde Waldorf Astoria Hotel in New York.

Het is niet duidelijk op welke panden de nieuwe deal precies betrekking heeft. Blackstone en Vivat wilden niet op het bericht reageren.

SNS Reaal werd begin 2013 door de Nederlandse staat van de ondergang gered. De bank en verzekeraar dreigde destijds failliet te gaan, mede als gevolg van onverantwoorde vastgoedavonturen.