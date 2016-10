Goede dag op Europese beurzen

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen lieten dinsdagmiddag mooie koerswinsten optekenen. De stemming onder beleggers was positief, mede dankzij wegebbende zorgen rondom Deutsche Bank.

Door ANP - 4-10-2016, 16:06 (Update 4-10-2016, 16:06)

De AEX-index in Amsterdam stond in de middaghandel 1,3 procent in de plus op 458,72 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 658,99 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs koersten tot 1,3 procent hoger. De beurs in Londen won 1,9 procent en stond voor het eerst sinds mei vorig jaar boven de 7000 punten.

Supermarktconcern Ahold Delhaize was met een plus van 3,4 procent de grootste winnaar in de AEX, na een adviesverhoging door Exane. Shell wist een winst van 3,2 procent te boeken.

NN Group

Verzekeraar NN Group zakte 0,6 procent in de hoofdindex en stond daarmee onderaan. Het concern maakte bekend zijn Ierse herverzekeringsportefeuille NN Re over te doen aan Canada Life, waarmee een eenmalig verlies voor belastingen zal worden geboekt van 55 miljoen euro.

Bij de middelgrote fondsen ging chiptoeleverancier Besi (plus 2,6 procent) aan kop, gevolgd door Arcadis (plus 2,2 procent). Het advies- en ingenieursbureau neemt het Australische Environmental Strategies over, volgens kenners een logische manier van Arcadis om zijn bestaande aanwezigheid in het land te versterken.

Frankfurt

In Frankfurt won Deutsche Bank 2,3 procent. Volgens marktkenners moet de bank in staat zijn de huidige problemen het hoofd te bieden. Deutsche Bank is in Italië aangeklaagd in verband met het derivatenschandaal bij Banco Monte dei Paschi di Siena. Het financiële concern staat verder onder druk door onder meer een dreigende miljardenboete in de Verenigde Staten.

De euro was 1,1168 dollar waard, tegenover 1,1215 dollar bij het Europese slot maandag. Het Britse pond sterling bewoog op het laagste niveau sinds 1985 ten opzichte van de dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 49,08 dollar. Brentolie klom 0,8 procent naar 51,28 dollar per vat.