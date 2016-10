Grote Duitse bussenorder voor VDL

EINDHOVEN - Het Eindhovense industrieconcern VDL heeft een grote opdracht voor bussen uit Duitsland binnengesleept. VDL gaat tachtig stadsbussen van het type Citea leveren aan personenvervoersbedrijf Rheinbahn uit Düsseldorf.

4-10-2016

Er werden geen financiële details over de bestelling naar buiten gebracht. De order volgt op de zestig bussen die VDL in 2013 leverde aan Rheinbahn, dat passagiersvervoer in de regio Düsseldorf verzorgt. Jaarlijks vervoert het bedrijf circa 216 miljoen passagiers.