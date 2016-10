Delta Lloyd heeft bod NN in beraad

AMSTERDAM - Delta Lloyd heeft het overnamebod van NN Group in beraad genomen. De verzekeraar bevestigt in een verklaring dat het zondag een ongevraagd bod van 5,30 euro per aandeel in contanten heeft ontvangen. Het bod waardeert Delta Lloyd op 2,4 miljard euro.

Door ANP - 5-10-2016, 9:24 (Update 5-10-2016, 9:24)

Het bestuur van Delta Lloyd heeft maandag aan NN Group laten weten het bod samen met adviseurs te onderzoeken en zo snel mogelijk te reageren. Daarbij neemt het de overwegingen van alle belanghebbenden, onder wie de aandeelhouders ter harte.