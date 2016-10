Tata Steel-top koestert IJmuiden

IJMUIDEN - De baangarantie voor vijf jaar voor het huidige personeel van staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden is opnieuw een bewijs dat de top van het concern het filiaal koestert.

Door Pieter van Hove - 5-10-2016, 12:07 (Update 5-10-2016, 12:07)

Met de bonden is dinsdagavond overeengekomen dat in die periode geen man gedwongen de poort uitgaat. Dit principe is vastgelegd in het hernieuwde Werkgelegenheidspact waar een half jaar over is onderhandeld. Een hele geruststelling voor de ruim negenduizend werknemers.

Vooral in deze tijd waarin Tata Steel onderhandelt met het Duitse ThyssenKrupp over een...