Belgisch parlement wil uitleg ING

BRUSSEL - Het Belgische parlement organiseert vrijdag een hoorzitting over de reorganisatie bij ING. Naast de bankdirectie en vakbonden worden ook leden van de regering uitgenodigd, zo werd woensdag besloten. De parlementscommissies Bedrijfsleven en Sociale Zaken willen tekst en uitleg over de 3500 banen die de komende jaren worden geschrapt bij ING in België.

Door ANP - 5-10-2016, 16:23 (Update 5-10-2016, 16:23)

Premier Charles Michel eiste maandag toen de herstructurering werd aangekondigd, dat "alles gedaan wordt om de ontslagen te beperken”. Naast Michel staan ook de minister Kris Peeters (Werk) en Johan Van Overtveldt (Financiën) op de gastenlijst.

De bank houdt rekening met maximaal 1700 gedwongen ontslagen. De vakbonden hebben ING-personeel opgeroepen vrijdag te staken en naar het hoofdkantoor in Brussel te komen om te protesteren.