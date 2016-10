'Damrak opent licht hoger op nieuwsluwe dag'

AMSTERDAM ( - ) - De beurs in Amsterdam gaat donderdag waarschijnlijk vlak tot iets hoger openen na de verliezen een dag eerder. De beurzen in Europa kunnen meeliften op de hogere koersen in New York en Azië. Er staat weinig richtinggevend nieuws op de agenda.

Door ANP - 6-10-2016, 8:40 (Update 6-10-2016, 8:40)

De Europese Centrale Bank (ECB) komt met de notulen van de meest recente beleidsvergadering. Mogelijk kan daaruit iets over het beleid van de ECB worden opgemaakt. Uit de Verenigde Staten komen de wekelijkse uitkeringsaanvragen. Voorbeurs werd bekend dat de Duitse fabrieksorders in augustus sterker zijn toegenomen dan economen hadden verwacht.

Bij de bedrijven op het Damrak zal opnieuw belangstelling zijn voor Delta Lloyd, een dag na de bekendmaking van het overnamebod door NN Group. Delta Lloyd schoot daarop ruim 28 procent omhoog. Het is echter maar de vraag of alle aandeelhouders van Delta Lloyd zich achter het bod scharen.

Pharming

Ook Pharming kan op aandacht van beleggers rekenen. De aandeelhouders hebben unaniem ingestemd met de koop van de commerciële rechten van het middel Ruconest in Noord-Amerika van Valeant.

Fugro meldde bij zijn samenwerkingsverband Seabed Geosolutions een opdracht in het Midden-Oosten van 60 miljoen dollar.

Refresco

Verder werd bekend dat de investeerders Ferskur Holding, Tamoa en 3i circa 8 miljoen aandelen Refresco verkopen. De aandelen vertegenwoordigen bijna 10 procent van het aandelenkapitaal van van de sap- en frisdrankbottelaar. Door de transactie neemt het aantal vrij verhandelbare stukken Refresco toe van 60 naar 70 procent.

Probiodrug gaat krap 745.000 nieuwe aandelen uitgeven. Probiodrug gaat de opbrengst gebruiken voor de verdere ontwikkeling van een aantal producten en voor de versterking van de financiële positie. Modewinkelbedrijf R&S Retail kondigde aan een 'reverse share split' uit te voeren.

Euro

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde woensdag 0,5 procent lager op 456,06 punten. De MidKap steeg 1,9 procent tot 670,56 punten, geholpen door de sterke stijging van Delta Lloyd. In Frankfurt, Parijs en Londen stonden minnen op de borden tot 0,5 procent. Op Wall Street werden winsten tot 0,6 procent geboekt.

De olieprijzen deden donderdagochtend een stapje terug na de opmars een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaan