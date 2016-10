Hogere standen op beurzen Azië

TOKIO - De beurzen in het Verre Oosten zijn donderdag met winsten gesloten, in navolging van de plussen op Wall Street. In Tokio zorgde de zwakkere yen voor steun aan de handel. Ook de hogere olieprijzen waren goed voor het sentiment.

6-10-2016

De Nikkei-index eindigde met een winst van 0,5 procent op 16.899,10 punten. Japanse exporteurs wisten te profiteren van de zwakkere yen. Zo stegen de automakers Toyota Motor en Mazda tot 2,3 procent.

Ook technologieconcern Fujitsu stond bij de stijgers met een plus van 5,7 procent. Fujitsu zou zijn pc-divisie willen samenvoegen met Lenovo. Dat Chinese computerbedrijf zou dan een meerderheidsbelang in het fusieconcern krijgen.

Sompo

De Japanse verzekeraar Sompo ging 6,5 procent vooruit. Sompo neemt voor 6,3 miljard dollar de in Bermuda gevestigde branchegenoot Endurance Specialty over om zijn internationale reikwijdte te vergroten.

De Kospi in Seoul klom 0,7 procent. Technologieconcern Samsung Electronics was een opvallende stijger met een winst van 4,5 procent. De activistische belegger en miljardair Paul Elliott Singer wil dat Samsung zich opsplitst om zo transparanter en simpeler van structuur te worden. Ook wil hij een speciaal dividend van het bedrijf.

De Hang Seng in Hongkong noteerde in de tussentijdse handel 0,5 procent hoger. De All Ordinaries in Sydney won 0,5 procent.