ANP Beurs Amsterdam opent licht hoger

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam is donderdag iets hoger geopend, in navolging van de hogere koersen in New York en Azië. Er staat weinig richtinggevend nieuws op de agenda voor beleggers.

Door ANP - 6-10-2016, 9:16 (Update 6-10-2016, 9:16)

De Amsterdamse AEX-index stond kort na opening 0,2 procent hoger op 457,12 punten. De MidKap ging eveneens 0,2 procent vooruit tot 672,06 punten. In Parijs en Frankfurt werden winsten tot 0,3 procent op de borden gezet. Londen was vrijwel vlak.

In de AEX was Aegon de sterkste stijger met een plus van 1,6 procent. Woensdag ging de verzekeraar ook al flink omhoog, na bekendmaking van het overnamebod van branchegenoot NN Group (plus 0,8 procent) op Delta Lloyd. Het aandeel Delta Lloyd noteerde 0,7 procent hoger in de MidKap, na de koerssprong van ruim 28 procent een dag eerder.