ANP Delta Lloyd en bonden akkoord over cao

DEN HAAG - Delta Lloyd en de vakbonden hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao met een looptijd van drie jaar en een nieuw sociaal plan. De bonden leggen het principeakkoord met een positief advies voor aan hun achterban.

Door ANP - 6-10-2016, 9:50 (Update 6-10-2016, 9:50)

Werknemers van de verzekeraar, die in de belangstelling staat van branchegenoot NN, ontvangen een loonsverhoging van 1,25 procent per 1 juli 2017. Delta Lloyd verhoogt op diezelfde datum de salarisschalen met 1,25 procent. Verder zijn afspraken gemaakt over eenmalige uitkeringen en over de pensioenen.

Woensdag werd bekend dat NN 2,4 miljard euro over heeft voor Delta Lloyd. De verzekeraar heeft het bod in beraad en komt zo snel mogelijk met een reactie aan NN.