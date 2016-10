Goudkluis DNB van Amsterdam naar legerbasis

AMSTERDAM - De Nederlandsche Bank (DNB) gaat zijn goudkluis en bankbiljettenbedrijf verplaatsen van Amsterdam naar het defensieterrein in Zeist. De aanwezigheid van de kluis onder het hoofdkantoor in Amsterdam zorgde in steeds grotere mate voor problemen bij de toegankelijkheid van bezoekers en medewerkers. Ook zijn de waardetransporten die af en aan rijden in het centrum van Amsterdam lastig.

Door ANP - 6-10-2016, 12:40 (Update 6-10-2016, 13:23)

Het goud moet vanaf begin 2022 worden ondergebracht in het nieuw te bouwen Cash Centre op het defensieterrein Camp New Amsterdam in Zeist. Op het terrein zijn onder andere marechaussees gevestigd. De marechaussee speelt nu ook al een belangrijke rol bij de beveiliging van de waardetransporten van DNB.

Naast de opslag van goud wordt het Cash Centre verantwoordelijk voor het sorteren en distribueren van bankbiljetten. Ook komt er een analysecentrum tegen valsemunterij.

Federal Reserve

In de kelders van het DNB-kantoor aan het Frederiksplein in Amsterdam ligt nu volgens een woordvoerder 189 ton goud opgeslagen. In totaal heeft Nederland 612 ton goud ter waarde van 23,4 miljard euro. Verreweg het grootste deel daarvan ligt opgeslagen bij de Federal Reserve in New York. Hoeveel geld er aan bankbiljetten in Amsterdam ligt is geheim.

Het hoofdkantoor in Amsterdam wordt gerenoveerd. Bezoekers kunnen er ook in de toekomst nog terecht om oude guldenbiljetten of beschadigde eurobiljetten om te wisselen.