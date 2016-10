Unilever sluit vestiging in Vlaardingen

ROTTERDAM - Unilever sluit zijn ontwikkelingsvestiging in Vlaardingen. Het levensmiddelen- en verzorgingsproductenconcern verwacht alle mensen die daar werken wel binnenboord te kunnen houden. De Vlaardingse locatie gaat in 2019 dicht, als onderdeel van een grote werkverschuivingsingreep.

Ruim driehonderd functies uit Vlaardingen gaan mee naar een nieuw te openen innovatiecentrum op het gebied van voeding in Wageningen. Verder gaan tweehonderd medewerkers die zich bezighouden met margarine over naar Rotterdam, waar Unilevers margarinefabriek staat. Er verhuizen ook een kleine tweehonderd banen met betrekking tot huishoudelijke en verzorgingsproducten naar het Verenigd Koninkrijk. Unilever denkt echter dat er in Wageningen voldoende plekken vrijkomen, waardoor mensen met die banen nog in Nederland herplaatst kunnen worden.

Het concern sluit over de grens tevens twee kleinere onderzoekscentra, in het Duitse Heilbronn en het Poolse Poznan. Die circa 250 banen gaan eveneens over naar Wageningen, maar Unilever rekent erop dat het merendeel van het personeel dat daar werkt zal besluiten niet mee te verhuizen naar Nederland.

Centraliseren

De achterliggende gedachte achter al deze verplaatsingen is dat Unilever zijn onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten meer wil centraliseren. In Wageningen, dicht bij de landbouwuniversiteit en een hele voorraad daar gevestigde start-ups, gaat het bedrijf voortaan al zijn innovatiewerk op het gebied van voeding doen. In het Britse Port Sunlight komt zo'n zelfde centrum, maar dan voor verzorgingsproducten.

De vakbonden zijn nog niet overtuigd. Ondanks de mooie woorden van Unilever is toch een grote groep Nederlandse medewerkers de pineut. ,,Dit is te gek voor woorden'', zegt FNV-bestuurder Marjolein Dubbelaar over het geschuif met personeel. ,,Naar Wageningen, dat is ruim 100 kilometer verderop. Of naar andere locaties in Nederland of zelfs Engeland. Dat kun je toch niet vragen van je werknemers?''

Marco Vallebella, onderhandelaar De Unie, wijst erop dat Unilevers aanname dat veel Vlaardingers nog wel in Wageningen herplaatst kunnen worden, afhangt van de keuzes van Polen en Duitsers om wel of niet naar Nederland te gaan. Er is dus nog erg veel onzeker, constateert hij.