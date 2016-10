Aantal faillissementen blijft stabiel

DEN HAAG - In september 2016 zijn er evenveel bedrijven failliet verklaard als in augustus. Hiermee blijft het aantal faillissementen op het laagste niveau in ruim acht jaar. De meeste faillissementen in september zijn opnieuw uitgesproken in de handel, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Door ANP - 7-10-2016, 6:46 (Update 7-10-2016, 6:46)

Het aantal uitgesproken faillissementen piekte in mei 2013. Daarna is er sprake van een dalende trend tot september 2015, aldus het statistiekbureau. Vervolgens wisselden perioden van stijgingen en dalingen elkaar af. In augustus en september, met 285 bedrijven, is het laagste niveau sinds augustus 2008 bereikt.

Het aantal faillissementen in de eerste negen maanden van 2016 is bijna een vijfde lager dan in dezelfde periode van vorig jaar.