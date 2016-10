Openingswinst ABN verdampt op rood Damrak

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam dook vrijdag na een positieve opening in de min. Ook elders in Europa kleurden de koersborden overwegend rood. Beleggers verwerkten onder meer cijfers over de Duitse en Franse industrie. Op Beursplein 5 behoorde ABN AMRO bij opening tot de winnaars na berichten over interesse van de Scandinavische bank Nordea. Die winst verdampte echter snel.

De AEX stond in de vroege handel 0,3 procent lager op 453,22 punten. De MidKap verloor 0,1 procent naar 667,30 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,6 procent. Londen stond 0,4 procent hoger.

ABN AMRO (plus 0,1 procent) koerste na een fors hogere opening in de AEX nog net in het groen. De overnamespeculatie rond ABN AMRO is volgens kenners een steun voor de koers van het aandeel. Staalconcern ArcelorMittal was de sterkste stijger onder de hoofdfondsen met een winst van 1,7 procent. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco sloot de rij met een verlies van 1,4 procent.

Delta Lloyd stond in de vroege handel in de MidKap 1,2 procent hoger. Volgens de verzekeraar is het bod van NN Group van 5,30 euro per aandeel niet in het belang van de aandeelhouders en andere belanghebbenden. NN verloor in de AEX 0,3 procent.

In Frankfurt won Deutsche Bank 1,4 procent. Duitse bedrijven zouden achter de schermen praten over een reddingsplan voor het geplaagde concern. Onder meer zou gesproken zijn over extra kapitaal voor de noodlijdende instelling, in ruil voor een aandelenbelang. Verder overweegt de bank een beursgang van zijn vermogensbeheerdivisie.

Het aandeel Innogy beleefde een positief beursdebuut. Het aandeel van de hernieuwbare energiedivisie van energiereus RWE werd voor 36 euro naar de beurs werd gebracht en kreeg er in de vroege handel circa 2 procent bij.

Verder zijn beleggers in afwachting van het banenrapport uit de Verenigde Staten. Dat geeft een indicatie voor de stand van de Amerikaanse economie en is daarmee van belang voor een eventuele rentestap van de Federal Reserve in december. De koepel van Amerikaanse centrale banken besloot de rente in september nog ongemoeid te laten.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 50,69 dollar. Brent steeg ook 0,5 procent, tot 52,78 dollar per vat. De euro was 1,1108 dollar waard, tegen 1,1172 dollar bij het Europese slot op donderdag.