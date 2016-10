Weer bedrijven aangevallen in Ethiopië

DEN HAAG - In Ethiopië zijn opnieuw een tweetal Nederlandse bedrijven aangevallen door demonstranten. Dat bevestigde een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag. Het is niet bekend om welke bedrijven het gaat.

Door ANP - 7-10-2016, 14:08 (Update 7-10-2016, 14:08)

Het is al langer onrustig in Ethiopië. Eerder deze week werd een Nederlandse sapfabrikant al aangevallen en vorige maand waren Nederlandse bloemenbedrijven slachtoffer van betogers in het noordwesten van het Afrikaanse land.

Bevolkingsgroepen voelen zich achtergesteld. Volgens het ministerie zijn de aanvallen niet specifiek gericht tegen de Nederlandse bedrijven, maar worden ze gezien als verlengstuk van de Ethiopische overheid.

Op de Nederlandse ambassade is een crisisteam gevormd. Dat staat in voortdurend contact met Nederlandse ondernemingen en de Ethiopische overheid. Het ministerie raadt Nederlanders die naar Ethiopië afreizen aan het reisadvies voor het land goed in de gaten te houden.