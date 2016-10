'Toegang tot banken verkleint ongelijkheid'

ANP 'Toegang tot banken verkleint ongelijkheid'

WASHINGTON - Toegang tot de financiële sector kan een belangrijke rol spelen in het bestrijden van armoede en het terugdringen van ongelijkheid in de wereld. Dat stelde koningin Máxima vrijdag tijdens een bijeenkomst rond de jaarvergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank in Washington.

Door ANP - 7-10-2016, 18:56 (Update 7-10-2016, 18:56)

Máxima sprak in haar rol als speciaal ambassadeur van de Verenigde Naties op het gebied van 'financial inclusion'. Dat is het streven om iedereen ter wereld toegang te geven tot de dienstverlening van de financiële sector.

Bankrekeningen, verzekeringen, kredieten en eenvoudige betaalmogelijkheden kunnen een enorm verschil maken voor mensen die nu geen toegang hebben tot de financiële sector, benadrukte de koningin. ,,Wie kan sparen, kan meer investeren en zijn inkomen verhogen. Verzekeringen kunnen ervoor zorgen dat mensen niet alleen uit armoede ontsnappen, maar er ook niet in terugvallen.''