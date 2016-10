'Geleidelijke verkoop ABN houdt de voorkeur'

ANP 'Geleidelijke verkoop ABN houdt de voorkeur'

WASHINGTON - De Nederlandse regering houdt een voorkeur voor de geleidelijke verkoop van aandelen ABN AMRO via de beurs. Dat zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vrijdag in de marge van de jaarvergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Door ANP - 8-10-2016, 2:04 (Update 8-10-2016, 2:04)

De minister reageerde op de berichten over de interesse van de Scandinavische bank Nordea in ABN, wiens toenadering door Dijsselbloem zou zijn afgewezen. Dijsselbloem wilde niet ingaan op de inhoud van gesprekken met Nordea. Hij gaf wel aan dat er ,,regelmatig'' partijen langskomen met interesse in de financiële bedrijven in de portefeuille van de Staat, zoals ABN, SNS en ASR.

,,De mogelijkheid van een onderhandse verkoop staat open, dat is algemeen bekend'', zei de minister. ,,Maar de voorkeur gaat nog altijd uit naar een geleidelijke verkoop van de aandelen. Momenteel vinden er geen onderhandelingen over een onderhandse verkoop plaats en is het voorkeurspad onveranderd.''