'Groei Chinese economie zwakt licht af'

ANP 'Groei Chinese economie zwakt licht af'

HONGKONG - De economische activiteit in China groeide in september in het laagste tempo van de afgelopen drie maanden. Dat meldden onderzoeksbureau Caixin en Markit zaterdag op basis van hun inkoopmanagersindexen.

Door ANP - 8-10-2016, 14:59 (Update 8-10-2016, 14:59)

De uit de ontwikkelingen in de industrie en dienstensectoren samengestelde graadmeter voor de Chinese economie zakte in september van 51,8 naar 51,4. De index bleef daarmee voor de zevende maand hoger dan 50, de stand die de grens tussen toe- en afnemende activiteit weergeeft.

De daling kwam vooral door een beperkte groei van de productie in de Chinese industrie. De marginale toename daar was de kleinste van de afgelopen drie maanden.

De graadmeter voor de Chinese dienstensector bleef nagenoeg stabiel, op 52.