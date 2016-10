Britse bedrijven pleiten tegen harde brexit

ANP Britse bedrijven pleiten tegen harde brexit

LONDEN - De Britse overheid moet luid en duidelijk aangeven dat ze niet van plan is de toegang tot de gemeenschappelijke Europese markt op te geven. Dat stelden vertegenwoordigers van het Britse bedrijfsleven zaterdag in een reactie op groeiende zorgen over een 'harde brexit', die kan leiden tot handelsbarrières tussen de Britten en de EU.

Door ANP - 8-10-2016, 17:15 (Update 8-10-2016, 17:15)

De Britten dreigen met een slecht handelsakkoord te worden opgescheept als wordt vastgehouden aan andere eisen in de onderhandelingen met de EU, waarschuwde werkgeversorganisatie CBI. Daarbij werd gewezen op het streven van de Britse overheid om in ieder geval een einde te maken aan het vrije verkeer van EU-burgers naar Groot-Brittannië.

,,We zouden graag zien dat de zwartste scenario's op dit vlak worden uitgesloten'', zei CBI-directeur Carolyn Fairbairn tegen de BBC. ,,Dat is urgent, met het oog op investeringsbeslissingen die nu worden genomen.''