Draghi: inflatie begin 2019 op beoogde peil

ANP Draghi: inflatie begin 2019 op beoogde peil

WASHINGTON - De inflatie in de eurozone bereikt waarschijnlijk over ruim twee jaar het door de Europese Centrale Bank (ECB) nagestreefde peil van net iets minder dan 2 procent. Dat zei ECB-president Mario Draghi zaterdag in de marge van de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Door ANP - 8-10-2016, 22:27 (Update 8-10-2016, 22:27)

Draghi herhaalde de eerdere ECB-prognose dat de inflatie de komende maanden gaat stijgen, om in 2017 uit te komen op 1,6 procent. Vervolgens neemt de inflatie verder toe, zodat het beoogde peil ,,eind 2018 of begin 2019'' wordt bereikt, aldus de centralebankpresident. In september bedroeg de geldontwaarding in de eurozone nog slechts 0,4 procent.

Om op het gewenste niveau te komen moet de ECB wel vasthouden aan zijn bijzonder ruime monetaire beleid, stelde de Italiaan.