ANP 'Geen akkoord Deutsche Bank met justitie VS'

FRANKFURT - De topman van Deutsche Bank, John Cryan, heeft bij een ontmoeting met het Amerikaanse ministerie van Justitie geen akkoord kunnen sluiten over een schikking rond misstanden bij de verkoop van hypotheekgerelateerde producten. Dat meldde de Duitse krant Bild.

Door ANP - 9-10-2016, 12:28 (Update 9-10-2016, 12:28)

Cryan had volgens Bild vrijdag in Washington een ontmoeting met justitie. De Amerikaanse autoriteiten hebben Deutsche Bank een schikkingsvoorstel gedaan van 14 miljard dollar, maar dat werd afgewezen door de grootste bank van Duitsland. De laatste tijd hebben zorgen over miljardenboetes en een reeks andere problemen bij Deutsche Bank geleid tot zware koersverliezen voor de bank op de beurs en veel onrust op de financiële markten.