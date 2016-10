'Beleggers kijken uit naar cijferseizoen'

AMSTERDAM - Beleggers maken zich op voor het begin van het derdekwartaalcijferseizoen op de beurzen. Verder komt de Federal Reserve deze week met de notulen van de meest recente beleidsvergadering en wordt een aantal macro-economische gegevens naar buiten gebracht. Ook de Amerikaanse presidentsverkiezingen houden beleggers bezig. Zondag gaan de presidentskandidaten Hillary Clinton en Donald Trump opnieuw in debat.

Door ANP - 9-10-2016, 15:54 (Update 9-10-2016, 15:54)

Op Wall Street worden deze week kwartaalresultaten gemeld van onder meer aluminiumconcern Alcoa, Delta Air Lines en de grote banken Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo. In Amsterdam opent Unilever op donderdag de boeken over het afgelopen kwartaal.

De Fed publiceert woensdag de notulen van de rentevergadering in september. Toen besloot de Amerikaanse centrale bank om de rente onveranderd te laten. Dat besluit werd echter niet unaniem genomen door de beleidsmakers van de Fed en er werd nadrukkelijk aangegeven dat een renteverhoging later dit jaar tot de mogelijkheden behoort. De financiële markten houden er over het algemeen rekening mee dat de Fed in december met een nieuwe rentestap zal komen.

Beleggersvertrouwen

Aan het macro-economisch front zal informatie komen over onder meer het beleggersvertrouwen en de inflatie in Duitsland, de industriële productie in de eurozone, de Amerikaanse detailhandelsverkopen en het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten. Uit China komen cijfers over de handel die inzage kunnen geven in de staat van de Chinese economie. Het CBS meldt cijfers over de Nederlandse handel en winkelverkopen.

Verder zullen de markten de gang van zaken rond Deutsche Bank in de gaten blijven houden. Naar verluidt heeft Deutsche Bank bij een ontmoeting met de Amerikaanse justitie geen akkoord kunnen sluiten over een schikking rond misstanden bij de verkoop van hypotheekbeleggingen in de VS. Justitie heeft Deutsche Bank een schikkingsvoorstel gedaan van 14 miljard dollar, maar dat werd afgewezen door de bank. De zorgen rond Deutsche Bank hebben de laatste tijd tot veel onrust op de beurzen geleid.

De Amsterdamse AEX-index ging vrijdag met verlies het weekeinde in. De AEX verloor 1,1 procent tot 450,06 punten. De beurzen in New York eindigden met kleine minnen.