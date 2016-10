AEX kleurt lichtgroen

ANP AEX kleurt lichtgroen

AMSTERDAM - De AEX-index op de Amsterdamse beurs kleurde maandag in het eerste handelsuur nog net groen. Andere graadmeters in Europa zagen hun openingswinsten volledig verdampen. Beleggers verwerkten onder meer het debat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten Hillary Clinton en Donald Trump en maken zich op voor het derdekwartaalcijferseizoen.

Door ANP - 10-10-2016, 9:16 (Update 10-10-2016, 9:52)

De AEX stond in de vroege handel 0,1 procent hoger op 450,32 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 663,54 punten. De indices in Frankfurt en Parijs verloren 0,2 procent. Londen stond nagenoeg vlak.

NN Group en Delta Lloyd hoorden bij de verliezers aan het Damrak met verliezen van respectievelijk 1,2 en 1,3 procent. Vrijdag verwierp Delta Lloyd het ongevraagde overnamebod van zijn grotere branchegenoot. Zaterdag bleek dat aandeelhouder Norges Bank zijn belang in Delta Lloyd verder heeft verkleind.

Air France-KLM

Behalve NN schaarden ook Aegon, ABN AMRO en ING zich in de AEX bij de verliezers. De verliezen liepen daarbij op tot 1,3 procent. ArcelorMittal was met een plus van 2,4 procent de sterkste stijger.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM was met een verlies van 1,7 procent de sterkste daler in de MidKap ondanks dat het meer passagiers vervoerde. Bij Air France-KLM stapten in september in totaal 8,5 miljoen mensen aan boord, een stijging van 2,8 procent in vergelijking met een jaar eerder.

William Hill

Deutsche Bank (min 2,6 procent) was in Frankfurt een verliezer. Volgens mediaberichten is er nog altijd geen akkoord over een schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie rond misstanden bij de verkoop van hypotheekgerelateerde producten.

William Hill won in Londen ruim 5 procent. Het Britse gokbedrijf is in vergevorderde onderhandelingen met de Canadese branchegenoot Amaya over een fusie ter waarde van omgerekend ruim 5,5 miljard euro. Als de fusie doorgaat, ontstaat een van 's werelds grootste spelers op het gebied van onlinegokken.

Vivendi

In Parijs won Vivendi 1,2 procent. Miljardair Vincent Bolloré heeft via zijn investeringsmaatschappij het belang in het Franse mediabedrijf fors opgevoerd.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 49,66 dollar. Brent daalde 0,1 procent in prijs, tot 51,88 dollar per vat. De euro was 1,1178 dollar waard, tegen 1,1152 dollar bij het Europese slot op vrijdag.