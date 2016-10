Olieprijs stuwt winsten op Europese beurzen

ANP Olieprijs stuwt winsten op Europese beurzen

AMSTERDAM - De Europese beurzen zijn maandag in de middaghandel steviger in het groen komen te staan. Het sentiment onder beleggers kreeg een duwtje in de rug van de oplopende olieprijzen, na opmerkingen van de Russische president Vladimir Poetin.

Door ANP - 10-10-2016, 16:02 (Update 10-10-2016, 16:02)

De AEX koerste rond 15.45 uur 1,1 procent hoger op 454,96 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 666,48 punten. De indices in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,2 procent.

De olieprijzen kregen gingen omhoog nadat Poetin op een groot energiecongres in Istanbul liet weten dat Rusland bereid is tot bevriezing of zelfs verlaging van zijn olieproductie. De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde vervolgens een plus van 2,5 procent bij 51,04 dollar. Brent steeg 1,3 procent in prijs, tot 53,18 dollar per vat.

Vopak

Na het nieuws kwamen ook oliegerelateerde fondsen hoger te staan. Tankopslagbedrijf Vopak behoorde met een plus van 2,4 procent tot de sterkste stijgers in de AEX. Shell won 2 procent.

Verzekeraars waren minder in trek. Onder de hoofdfondsen op het Damrak was NN Group was met een verlies van 1,2 procent de grootste verliezer. Branchegenoot Aegon stond 0,4 procent in de min. In de MidKap koerste Delta Lloyd, dat vrijdag een ongevraagd overnamebod van NN naast zich neerlegde, met een verlies van 0,9 procent in de onderste regionen.

Euro

In Frankfurt viel het koersverloop van verlichtingsbedrijf Osram op. Het aandeel ging rond het middaguur opeens flink omhoog, toen bekend werd dat het bedrijf met een verklaring zou komen over de vermeende interesse van het Chinese Sanan Optoelectronics in een overname van Osram. Toen die verklaring naar buiten kwam zakte de koers weer flink in, om te stabiliseren op een min van 0,8 procent. Volgens Osram is er alleen beperkt contact geweest met de Chinezen.

William Hill won in Londen verder 2,6 procent. Het Britse gokbedrijf is in vergevorderde onderhandelingen met de Canadese branchegenoot Amaya over een fusie ter waarde van omgerekend ruim 5,5 miljard euro. Als de fusie doorgaat, ontstaat een van 's werelds grootste spelers op het gebied van online gokken.

De euro was 1,1152 dollar waard, evenveel als bij het Europese slot op vrijdag.