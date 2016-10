Louis Vuitton ziet verkopen aantrekken

PARIJS - De Franse producent van luxeartikelen LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) doet dit jaar tot nu toe goede zaken. Het concern heeft de verkopen van tassen, koffers, luchtjes, horloges, cognac en champagne allemaal zien aantrekken.

Door ANP - 10-10-2016, 19:05 (Update 10-10-2016, 19:05)

LVMH meldde maandag een omzet van 26,3 miljard euro over de eerste negen maanden van dit jaar. Dat is 4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Vooral de parfums en cosmeticaproducten van het concern zijn flink meer in trek. Daar liggen de opbrengsten vooralsnog 6 procent hoger. LVMH had in vrijwel al zijn belangrijke markten te maken met gunstige marktomstandigheden. Alleen in thuisland Frankrijk had het bedrijf last van de terugloop in het aantal toeristen. Veel reizigers blijven de laatste tijd weg uit Frankrijk vanwege de terroristische aanslagen in het land.